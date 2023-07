Presa mulher que tentou matar namorado a facadas

432

Depois de prestar depoimento, agressora foi levada para o sistema prisional (foto: PCMG)

Uma mulher, de 22 anos, foi presa, nessa segunda-feira (3/7), pela Polícia Civil de Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha, suspeita de tentar matar a facadas o namorado.

Segundo a polícia, a mulher invadiu a casa do homem, durante a noite de domingo, indo até o quarto, onde, aproveitando que ele estava deitado na cama, partiu pra cima do namorado com uma faca na mão e deu golpes nos braços e barriga.

Ao ser golpeado, a vítima começou a gritar e foi socorrido pela mãe dele, que entrou no quarto e tirou a mulher de cima do filho.

A autora dos golpes, nesse instante, fugiu. A mãe chamou a polícia. A agressora está presa, tendo sido encaminhada para o sistema prisional. A tarefa dos policiais, agora, é descobrir a motivação para o crime.