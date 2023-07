Motorista de carro mata motociclista em batida e foge

432

Este não foi o primeiro acidente no cruzamento de Tereza Cristina com Silva Logo. O local preocupa (foto: Edésio Ferreira/EM/D. A. Press)

A Polícia Militar ainda não tem pistas do motorista que fugiu depois de bater contra uma motocicleta, no cruzamento das avenidas Tereza Cristina e Silva Lobo, no Prado, em BH. O acidente provocou a morte do motociclista.

A batida aconteceu na manhã desta terça-feira (4/7), e as causas ainda são desconhecidas. Uma mulher, que estaria na garupa da motocicleta, ficou ferida e foi socorrida pelo Samu.

Os policiais procuram câmeras de vídeo no entorno do local do acidente para tentar identificar a placa do veículo que fugiu do local e também para entender como foi a mecânica do acidente.

Reportagem em atualização