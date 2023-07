Irmão gêmeo morre após carro capotar e cair dentro de rio em Minas

432

Dois acidentes num mesmo lugar. No segundo, motorista morreu preso às ferragens (foto: CBMMG)

Dois acidentes num mesmo local, num desvio de uma ponte em reforma sobre o Rio Jacaré, na rodovia MG-170, próximo a Arcos, no Centro-Oeste de Minas. Ambos caíram no rio. Num deles, o mais grave, com um Gol, o motorista morreu.

O acidente ocorreu por volta das 6h deste sábado (1/7). O Corpo de Bombeiros Militar de Arcos foi acionado para atendimento de vítimas de capotamento de automóvel. Chegando ao local, a guarnição se deparou com o veículo caído dentro do rio com uma vítima no interior do automóvel.

Os bombeiros estimam que o motorista do Gol, de cor preta, tenha entrado no desvio de maneira errada e, ao tentar corrigir a direção, capotou e foi parar dentro do rio.

Nesse carro estavam irmãos gêmeos, de 21 anos. O que estava no banco do passageiro foi resgatado e levado pelo Samu para o hospital de Lagoa da Prata. O outro estava preso às ferragens, submerso.

Com auxílio de um caminhão guincho, o veículo foi retirado do rio. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e somente depois da liberação da cena do acidente o corpo pôde ser resgatado. As vítimas são da cidade de Araújos.

Primeiro acidente

No local, havia um outro veículo, um Toyota Corola branco, que, segundo testemunhas, também teria errado a entrada no desvio, e caiu no Rio Jacaré. Porém, o motorista não se feriu. Esse acidente ocorreu no final da madrugada.