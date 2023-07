Motorista morre em batida de frente entre dois carros em rodovia mineira

432

As causas do acidente só serão conhecidas após conclusão da perícia (foto: PMRv/Divulgação)

Um acidente, na madrugada deste sábado (1/7), na altura do quilômetro 102 da rodovia MG-050, próximo a Itaúna, no Centro-Oeste do estado, deixou um morto e um ferido grave. Uma terceira pessoa também ficou ferida, sem gravidade.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiro, o motorista do Saveiro, de 25 anos, teve morte imediata. O passageiro, que ficou preso às ferragens e precisou ser desencarcerado, ficou ferido gravemente, com traumatismo craniano.

O motorista do Santana, de 34, foi socorrido. Ele estava consciente, orientado e com suspeita de fratura na perna direita e escoriações nos braços e no rosto.