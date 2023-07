Por telefone, bombeiro orienta mãe a salvar recém-nascida engasgada

432

Momento em que a criança era retirada de casa para ser levada ao hospital (foto: CBMMG/Divulgação)

Uma recém-nascida de 2 meses, que estava engasgada, foi salva graças à intervenção de soldados do Corpo de Bombeiros, na madrugada deste sábado (1/7), em Nova Serrana, no Centro-Oeste do estado.

Segundo relato dos bombeiros, era 2h40, quando o telefone da corporação tocou. Do outro lado da linha, uma mãe pedia socorro. Ela contou que, após amamentar a filha, a bebê teria se engasgado e estava sem reações, pois não chorava nem se movimentava.

Imediatamente, pelo telefone, um bombeiro passou a orientar a mãe sobre como proceder, enquanto uma viatura se dirigia à residência. Ele detalhou passo a passo as manobras a serem feitas para desobstruir as vias aéreas do bebê.

Apesar de toda a tensão, a mãe conseguiu efetuar as manobras de salvamento de forma correta. A criança chorou e voltou a se mexer. Com a chegada da viatura, a criança foi encaminhada para a UPA de Nova Serrana.