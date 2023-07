Vídeo: adolescente foge de blitz, bate carro e destrói casa no Santa Tereza

432

Um adolescente, de 17 anos, bateu o carro ao fugir de uma blitz policial e destruiu parte de uma casa na madrugada deste sábado (1º/7), no bairro Santa Tereza, na Região Leste de Belo Horizonte.

Além do condutor, outro adolescente, de 15, e um jovem, de 18, estavam no carro na hora do acidente.

Segundo o boletim de ocorrência, uma viatura da Polícia Militar passava pela rua Capitão Bragança quando os agentes avistaram um carro entrando na via em alta velocidade. Depois de um declive acentuado, o condutor perdeu o controle da direção e bateu o veículo no muro da casa.



Uma câmera de segurança registrou o momento da batida. Os jovens saem do carro destruído e os policiais chegam logo em seguida.

Segundo o dono da casa, na hora do acidente houve um grande barulho seguido de um tremor (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Valdir Santos, de 49 anos, é morador do imóvel atingido e contou à reportagem do Estado de Minas que estava em casa com a esposa quando o acidente aconteceu. “O estrago foi imenso. Fiquei preso dentro de casa até a Defesa Civil chegar, então não acompanhei o resgate.”

José Lopes, de 62 anos, é dono do imóvel e mora na casa dos fundos do lote. Segundo ele, na hora do acidente houve um grande barulho seguido de um tremor. O homem calcula um prejuízo de cerca de R$ 30 mil.

“O pai dos meninos ficou de entrar em contato e arrumar. O carro não tem seguro.”

Dono do imóvel calcula prejuízo de cerca de R$ 30 mil (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu os três ocupates do carro para o Hospital João XXIII.

Em conversa com os militares, o menor contou que pegou a chave do veículo do pai escondido para ir a um encontro de amigos. Ao sair do evento, deu carona para dois amigos.

Na altura do bairro Santa Tereza, o adolescente entrou na rua Capitão Bragança para fugir de uma blitz policial e perdeu o controle da direção ao passar por um morro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e aplicou 20 quilos de serragem no asfalto da rua para conter uma mancha de óleo de cerca de 15 metros que ficou espalhada no local.