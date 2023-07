Motorista e passageiro morrem em acidente na MG-402

432

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu as duas vítimas gravemente feridas (foto: PMRv/Divulgação) Um homem de 33 anos e uma mulher, de 56, morreram na tarde desta sexta-feira (30/6) após o carro em que eles estavam bater contra uma caminhonete na MG-402, em Brasília de Minas, no Norte do Estado. Outros dois ocupantes do automóvel ficaram gravemente feridos.

De acordo com as autoridades, o motorista da caminhonete, que trafegava sentido São Francisco/Brasília de Minas, disse que havia um caminhão a sua frente, quando, de repente, o carro, vindo em sentido oposto, bateu de frente com o veículo que ele dirigia no km 6 da rodovia.

O condutor declarou ainda que tudo aconteceu “muito rápido”, não sabendo dizer a causa da colisão, mas afirmou não ter invadido a contramão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu as duas vítimas gravemente feridas, que foram levadas a um hospital em Brasília de Minas. A perícia da Polícia Civil foi acionada para os trabalhos de praxe. As causas do acidente ainda serão apuradas.