Polícia Civil prende 9 suspeitos de torturar moradores em Teófilo Otoni

Organização passou a perseguir, extorquir e torturar moradores (foto: PCMG/Divulgação) A Polícia Civil prendeu nove pessoas nesta quarta-feira (21/6) em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, suspeitas de torturar moradores do município. As autoridades também cumpriram sete mandados de busca e apreensão.





As investigações apontaram que as vítimas eram forçadas a aceitar as regras da associação, que inclusive determinava o não acionamento da polícia, o que facilitava a movimentação do tráfico de drogas.

Mesmo assim, depois de alguns dias, os moradores foram surpreendidos por cinco suspeitos alegando que haviam sido alertados, motivo pelo qual foram brutalmente agredidos e torturados.

Os nove presos, que não tiveram detalhes divulgados, foram encaminhados ao sistema prisional, ainda conforme a Polícia Civil.