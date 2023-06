Assaltantes rendem motorista e roubam 85 caixas de carne em Minas

432

Motorista de caminhão é assaltado e 85 pacotes de carne são roubados (foto: Google Street View) Um motorista de 37 anos foi assaltado na madrugada desta quarta-feira (21/6) no Bairro Barreira do Triunfo, na Zona Norte de Juiz de Fora.

O motorista ficou deitado sob a mira do assaltante que estava com o revólver. Depois de render a vítima, os criminosos abriram a parte de trás do caminhão e furtaram 85 caixas de carne.

A vítima relatou para a PM que iria entregar as carnes em um supermercado de Juiz de Fora.

Depois de roubar as carnes, o grupo fugiu e ainda não foi localizado pela Polícia Militar.