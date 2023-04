Integrante de grupo de assaltos em bairro de BH é preso pela PM

Veículo Montana, usado pelos assaltantes, foi roubado em 2011 (foto: Redes sociais)

A Polícia Militar conseguiu prender um dos integrantes de uma dupla suspeita de cometer vários assaltos de residências no Bairro Havaí, zona oeste de BH.

Eles foram vistos numa caminhonete Montana roubada na noite dessa quarta-feira (18/4). O presotem 25 anos. O companheiro dele, de 30, conseguiu fugir.



Os suspeitos, além dos roubos praticados - três veículos e diversas residências - chegaram a trocar tiros com a Polícia Militar, na última segunda-feira.



Policiais do Batalhão de Trânsito faziam um treinamento no Bairro Havaí, quando um pedestre os alertou sobre um assalto que estava acontecendo próximo do local. Os militares foram até a Rua Papoula Vermelha, onde viram dois homens armados saindo de uma casa.



Foi montada uma operação de cerco dos suspeitos, que fugiram na caminhonete Montana branca. Nessa fuga, o homem de 30 anos atirou contra os policiais. Os militares revidaram. O atirador saiu do carro, foi perseguido, mas conseguiu escapar.

No carro, os policiais prenderam o homem de 25 anos, que alegou ter sido convidado para participar do assalto. No veículo, foram encontradas uma réplica de arma de fogo, fita adesiva e abraçadeiras.

A partir dessa prisão, os policiais passaram a procurar pelas vítimas. Uma delas é uma mulher, de 41 anos, que contou ter atendido à campainha, abrindo o portão de casa, quando foi surpreendida pelo ladrão, que apontou uma arma e tomou o celular dela, depois de anunciar o assalto.

O homem que fugia a pé rendeu uma mulher, de 36 anos, que estava estacionando o carro, um Nissan. Ele mandou que a vítima dirigisse e ficou no banco da frente do passageiro. Ele saltou do veículo quando chegaram nas proximidades da Escola Estadual Salgado Filho, na Rua Salmínia, também no Bairro Havaí, onde tomou a direção do veículo e mandou a mulher saltar. A mulher nada sofreu.

Interrogado, o homem preso confessou que eles tinham os endereços das residências alvos dos assaltos. Os policiais verificaram, ainda, que os dois suspeitos tinham sido presos em 2015, quando estavam numa motocicleta roubada. Os policiais descobriram, aina, que o veículo usado nos assaltos a residências, o Montana, foi roubado em 2011.