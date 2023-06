Dono de padaria é preso por beijar funcionária de 16 anos à força

Proprietário de padaria foi preso em flagrante por beijar funcionária e levado para a delegacia de Poços de Caldas (foto: PCMG/Divulgação)

O dono de uma padaria em Poços de Caldas, no Sul de Minas, foi preso por importunação sexual contra uma funcionária de 16 anos. De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada no domingo (18) e ele teria beijado a garota à força.