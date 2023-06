Mineira denuncia ameaças do ex-namorado que descumpre medidas protetivas

432

Mineira que ficou em cativeiro em Guarapari e conseguiu fugir continua sendo ameaçada pelo ex-namorado. Na foto Crislene Maria da Costa Santos no escritório da sua advogada Raíssa Guimarães. (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG)



Crislene Maria Costa dos Santos, moradora de Belo Horizonte, denunciou o descumprimento das medidas protetivas pelo seu ex-namorado. A violência teve início em 15 de maio, quando Crislene foi mantida em cárcere por quatro dias em um apartamento em Guarapari, no litoral do Espírito Santo. Após o incidente, a mulher registrou uma medida protetiva, mas teve sua vida novamente abalada nessa terça-feira (6/6) com tentativas de contato por parte do suspeito, através de ligações e mensagens de texto.









De acordo com Crislene, a primeira tentativa de contato foi feita pela manhã, com mensagens ameaçadoras e até mesmo uma tentativa de suborno para que ela desistisse do processo. Após esse episódio, ela registrou um boletim de ocorrência e solicitou a prisão preventiva do suspeito, além do uso de tornozeleira eletrônica. No entanto, mais tarde, por volta das 17h46, ocorreu uma nova tentativa de contato, resultando em outro boletim de ocorrência.

Apesar da medida protetiva, a vítima recebeu mensagens em tom de ameaça. (foto: Arquivo pessoal / Divulgação )



O telefone da vítima foi periciado para comprovar a autoria das mensagens, mesmo após ela ter bloqueado o número anterior do ex-namorado. No entanto, ele conseguiu entrar em contato por meio de um novo número.





Crislene também descobriu, ao fazer o registro em maio, que André possui uma longa ficha criminal, incluindo uma prisão ocorrida no ano passado.





Diante da situação, Crislene expressou sua indignação e medo: "Agora eu quero indagar a Justiça porque isso está acontecendo comigo. É um sujeito de ficha criminal extensa no âmbito da violência doméstica, e por que ninguém resolve nada, pelo menos para eu ter um descanso? Tem 20 dias que eu não durmo, não como direito por medo. Ele mora muito próximo à minha casa, é bem relacionado, tem dinheiro, e eu temo pela minha vida. Qual a justiça em eu estar presa dentro de casa com medo e ele solto por aí vivendo a vida dele? Preciso que algo seja feito com rapidez. Não só por mim, mas por todas as vítimas antes de mim e as que podem vir depois também."





A advogada Raíssa Guimarães ressaltou a importância de um posicionamento rápido da Justiça diante dos descumprimentos das medidas protetivas. "Nosso trabalho agora é pressionar para que haja uma análise judicial urgente. Se ele já descumpriu a medida por duas vezes, está claro que é uma pessoa perigosa que está colocando a vida de Crislene em risco", afirmou.

Histórico de violência

Crislene revelou que o relacionamento com o suspeito, que conheceu há três meses através da internet, foi marcado por constantes desentendimentos devido a ciúmes excessivos. Xingamentos e discussões eram uma triste rotina para o casal. No entanto, o episódio de violência física ocorreu pela primeira vez em Guarapari.





Segundo o relato da vítima, no dia em que chegaram ao litoral, eles se envolveram em uma discussão acalorada. Após proferir ofensas, o homem partiu para a agressão física e, em seguida, a trancou em um dos quartos do apartamento.



Crislene, mantendo seu aparelho celular consigo, decidiu gravar um vídeo, compartilhando-o nas redes sociais em busca de ajuda. Com a orientação de uma amiga, ela conseguiu enganar seu agressor e convencê-lo a abrir a porta do quarto. Foi assim que ela teve acesso à chave do carro e dirigiu por mais de sete horas até chegar a Belo Horizonte. Ao chegar lá, dirigiu-se à Delegacia da Mulher e registrou um boletim de ocorrência, incluindo acusações de ameaça, lesão corporal e cárcere privado.





Confira nota da Polícia Civil:

"Em relação ao descumprimento de medida protetiva em Belo Horizonte, nesta terça-feira(6/6), a Polícia Civil de Minas esclarece que assim que a vítima comunicou os fatos na Delegacia de Plantão Especializada de Atendimento à Mulher na capital, foi instaurado Inquérito Policial. Na ocasião, a vítima foi ouvida e a investigação que apura ameaça e descumprimento de medida protetiva segue em andamento."