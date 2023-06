Mãe é presa suspeita de abusar sexualmente da filha

432

Adolescente começou a ser abusada sexualmente aos 13 anos, em Pitangui (foto: Prefeitura de Pitangui)





A Polícia Civil prendeu um homem de 33 anos e uma mulher de 45, suspeitos de estupro de vulnerável contra uma adolescente, em Pitagui, no Centro-Oeste de Minas.

Os detidos são, respectivamente, padrasto e mãe da vítima. Segundo a investigação da Polícia Civil, os estupros começaram quando a garota tinha 13 anos e eram praticados pelo padrasto.





Foragido da Justiça é preso com mais de 30 mil cigarros irregulares "Há indícios de que a mãe tinha conhecimento dos fatos e não tomou qualquer medida para proteger sua filha, revelando uma triste omissão diante de uma situação tão grave. Além disso, os levantamentos indicam que a mãe também participou dos abusos quando a vítima já tinha 14 anos e ainda tentava influenciar a filha a mudar sua versão dos fatos", explicou o delegado Douglas Taveira, responsável pelas investigações.

Segundo o delegado, os abusos aconteciam na casa da vítima, que morava com a mãe e o padrasto. De acordo com a investigação, o padrasto admitiu ter cometido os abusos quando a garota tinha 13 anos. Já a mãe disse que só tomou conhecimento dos estupros quando a vítima completou 14 anos.

Durante as investigações, a Polícia Civil conseguiu na Justiça que a guarda da adolescente fosse retirada da mãe. Atualmente, com 16 anos, a vítima mora com o avô, enquanto aguarda o desfecho das investigações.