Foragido da justiça é preso com mais de 30 mil cigarros irregulares

Carga de cigarros e carro usado pelos suspeitos foram apreendidos pela polícia no Anel Rodoviário (foto: PMRv/Divulgação)

Dois homens, de 57 e 58 anos, foram presos com mais de 30 mil cigarros em situação irregular na madrugada desta quarta-feira (7/6), no Anel Rodoviário, no bairro Alto dos Pinheiros, Região Noroeste de BH.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), os suspeitos estavam dentro de um carro que foi parado durante uma operação de rotina na altura do km 473.

Mais de 30 mil cigarros em situação irregular foram encontrados durante buscas dentro do veículo. A dupla foi presa pelo crime de descaminho.

Em consulta ao sistema policial, foi constatado um mandado de prisão em aberto em desfavor do motorista do carro, de 57 anos, por homicídio. Além disso, ele estava com sintomas de embriaguez e confessou ter bebido cerveja pouco antes da abordagem.

O outro suspeito, de 58 anos, informou que é gerente de um restaurante no centro da capital e que os cigarros seriam levados para serem vendidos no estabelecimento. Ainda não se sabe a origem da carga.

A carga e o carro usado pelos suspeitos foram apreendidos. A dupla foi presa e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil.