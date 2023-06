Polícia Civil recebe R$ 1,8 milhão em armas em solenidade em Belo Horizonte

432

Segundo a PCMG, as armas foram adquiridas com 'recursos provenientes de emendas parlamentares da Bancada Estadual Mineira' (foto: PCMG/Divulgação) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recebeu de forma simbólica, durante solenidade na manhã desta terça-feira (6/6), 816 pistolas de calibre 9 mm. A aquisição das pistolas Glock, modelo semiautomático, custou R$ 1.835.640. A cerimônia de entrega aconteceu no hangar da PCMG, localizado no bairro Liberdade, na região da Pampulha, em Belo Horizonte.

“As 816 pistolas adquiridas com recursos de emendas parlamentares irão beneficiar diversas delegacias no âmbito dos departamentos na capital e no interior do estado. As armas serão distribuídas para os departamentos territoriais e os especializados”, disse a assessoria da PCMG.





Participaram do evento membros do Conselho Superior da PCMG, deputados estaduais, representantes do Executivo Estadual e do Legislativo Municipal e servidores da Polícia Civil.