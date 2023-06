Homem mata filho de empresário após suposta disputa por mulher

O suspeito foi identificado e está foragido (foto: PMMG/Divulgação)

As polícias de Minas Gerais e São Paulo procuram um homem, de 33 anos, suspeito de matar outro, de 29, a tiros. A vítima era filho de um empresário de Pedregulho (SP), durante uma festa em rancho localizado em Sacramento, no Triângulo Mineiro.O crime aconteceu à margem do Rio Grande, nas proximidades da divisa com Rifaina (SP), na madrugada desse sábado (3/6).