BH: paciente que fugiu de internação em hospital é encontrado pela polícia

Durante o atendimento ele não permanecia no leito e apresentava comportamento agressivo (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

Um paciente que fugiu da internação no Hospital Risoleta Neves, na Região Norte de BH, no último dia 31, foi localizado pela Polícia Civil de Minas Gerais nessa segunda-feira (5/6). O homem, identificado por Glenio Glaydson Silva, deu entrada no Pronto-Socorro após cair da escada e impacto na cervical.