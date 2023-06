Jovem é atingido com enxadadas pelo padrasto

Homem pegou uma enxada e atingiu o enteado com vários golpes (foto: reprodução/Pixabay)

Um adolescente de 16 anos ficou ferido após ao sofrer golpes com uma enxada enquanto tentava proteger sua mãe das agressões de seu padrasto. O caso aconteceu no domingo (4/6) em Poços de Caldas, no Sul de Minas, informou a Polícia Militar, na segunda-feira (5).