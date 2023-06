Pai é preso por torturar filha durante castigo e ameaçá-la com facão

Sem qualquer motivo, segundo a PC, o homem agrediu a filha com um objeto revestido de borracha. A adolescente ficou com partes do corpo machucadas e com hematomas. Ainda de acordo com a PC, o pai ameaçou a garota com um facão.

Durante a investigação, a PC “concluiu que o suspeito atuou com grande exagero e excesso extensivo, considerando que as agressões se prolongaram por aproximadamente uma hora”.

“Inclusive, conforme depoimento prestado por testemunhas, estas constataram que a vítima estava realmente lesionada, mancando e que tinha hematomas pelo corpo”, completou o delegado Lucas Pereira Scaramussa, responsável pelo caso.

“Também existem informações nos autos no sentido de que o investigado é contumaz na prática de condutas típicas de violência doméstica contra mulheres, sobretudo com o mesmo modus operandi", finalizou o delegado.