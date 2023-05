Homem bêbado é preso por invadir e perturbar velório em Minas

Familiares que estavam em velório foram agredidos verbalmente por homem (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um homem de 44 anos foi preso por perturbar o velório de um tio, na madrugada desta terça-feira (23/5), em Ipatinga, na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Ele apresentava sinais de embriaguez e assustou as demais pessoas que acompanhavam a cerimônia fúnebre.