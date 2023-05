PF prende jovem de 21 anos suspeito de gravar abuso sexual de menor em MG

432

Jovem de 21 anos foi preso pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (23/5) (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil ) Um jovem de 21 anos - suspeito de abusar sexualmente de um menor de idade e registrar imagens do ato - foi preso na manhã desta terça-feira (23/5) pela Polícia Federal, em Juiz de Fora.

As diligências aconteceram em atendimento aos mandados de busca, apreensão e prisão preventiva expedidos pelo juízo da 3ª Vara da Subseção Judiciária no município.



Suspeito de abuso contra 15 crianças foi preso enquanto tentava fugir de BH Na casa do rapaz, os policiais apreenderam dois celulares e um notebook onde conteúdos contendo pornografia infantil eram armazenados e compartilhados.

Ao Estado de Minas, a assessoria da Polícia Federal explicou que foram identificados “indícios de produção” de conteúdos pornográficos, sendo que, em um deles, “o investigado abusa de um menor”. “Estamos investigando a suposta prática de atos libidinosos”, completa.

O suspeito deu entrada na Penitenciária Professor Ariosvaldo Campos Pires, no bairro Linhares, Zona Leste da cidade, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Conforme a PF, ele responderá pelos crimes de estupro de vulnerável — conforme o artigo 217-A do Código Penal — e abuso sexual de criança e adolescente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) nos artigos 241-A e 241-B. Em caso de condenação, a pena pode chegar a 25 anos de reclusão, além de multa.