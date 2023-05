Mortos a tiros: Uberaba registra três assassinatos em pouco mais de 24h

Três homens, entre 40 e 50 anos, foram assassinados a tiros em Uberaba, no Triângulo Mineiro, em pouco mais de 24 horas (foto: Redes Sociais/Divulgação)

Três homens, entre 40 e 50 anos, foram assassinados a tiros em Uberaba, no Triângulo Mineiro, em pouco mais de 24 horas.





O primeiro caso foi a morte de um homem, de 48 anos, ocorrida na noite de quarta-feira (3), em via do Bairro Chica Ferreira.

Já à tarde do mesmo dia, outro homem, de 40 anos, também foi assassinado no Bairro Antônia Cândida 2.

E o terceiro assassinato registrado em Uberaba, no curto espaço de tempo, aconteceu na noite de quinta-feira (4), em rua do bairro Gameleiras, onde um homem, de 44 anos, foi morto com nove perfurações de arma de fogo, sendo sete nas costas.





Homem é morto em frente à casa do irmão



No primeiro caso de homicídio, segundo informações do registro da PM, a vítima seria usuária de drogas e teria sido ameaçada de morte por um suposto traficante, poucos dias antes de morrer.

Ainda conforme a PM, o homem foi localizado, sem vida, em frente à residência do irmão dele. O suspeito de praticar o crime está foragido.

Consta também no registro policial que a perícia da Polícia Civil apontou que ele foi atingido por três disparos, sendo um na cabeça, um no peito e um nas costas.

Segunda vítima foi morta com vários tiros; amigo dela foi atingido por um dos disparos





Um homem, de 40 anos, que conversava com o seu amigo, em via do bairro Antônia Cândida 2, foi assassinado com vários tiros pelo garupa de uma motocicleta. Um dos disparos atingiu o amigo que, em seguida, conseguiu fugir e chamar socorro. Ninguém foi preso.





O médico da Unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atestou o óbito da vítima no local do crime.



Homem é morto com nove tiros nas costas





Um homem, de 44 anos, foi morto com nove tiros, sete atingiram as costas, um no ombro e outro no tórax. O crime aconteceu na noite de ontem em via do bairro Gameleiras.





Conforme a PM, o suspeito, que está foragido, teria confessado o crime, por telefone, para policial militar, mas não teria contato sobre a motivação.





Corpo em avançado estado de decomposição





Em meio aos três supostos homicídios, um corpo, ainda sem identificação, foi localizado no início da tarde de quinta-feira, em avançado estado de decomposição, em canavial localizado à margem da MGC-464.





Equipe da perícia técnica da Polícia Civil realizou os seus trabalhos no local da ocorrência e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML). Ainda não foi possível a identificação do sexo, bem como a causa da morte.