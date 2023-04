Mulher é baleada durante discussão com o marido em bar da Grande BH

Polícia militar encontrou o suspeito de atirar contra mulher e marido da vítima sentados na mesa do bar onde o crime aconteceu (foto: Reprodução)

Uma mulher, de 27 anos, foi baleada na mão esquerda durante uma discussão com o marido em um bar de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (26/4).

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher encontrou o marido sentado em uma mesa de bar na companhia de outro homem e foi confrontá-lo devido a uma possível relação extraconjugal.

Durante a discussão, ela foi agredida com socos e chutes. Em determinado momento, o homem suspeito de ser amante do marido sacou uma arma e ameaçou a mulher de morte.

Ela ainda afirmou que ele tentou disparar duas vezes contra a cabeça dela, mas a arma falhou. Na terceira tentativa, ela foi atingida. Ela fugiu do local e relatou ter escutado outros disparos em direção a ela.

Os militares localizaram o suspeito e o marido da vítima conversando no bar, onde o crime aconteceu. Eles negaram qualquer participação no crime. Um revólver calibre 32 foi encontrado pelos policiais no muro da casa do suspeito, que fica ao lado do bar.

Os dois foram presos e encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil. De acordo com a PM, o suspeito de atirar contra a mulher é envolvido com o tráfico de drogas na região e tem passagens por homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

Em 2022, o marido da vítima foi denunciado por violência doméstica contra a esposa. Em conversa com a PM, ele confirmou a versão da esposa e disse que ela chegou alterada no bar e começou a discussão.

A mulher foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ibirité.