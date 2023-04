Minas: 435 cidades estão sob alerta de chuvas intensas; veja quais

O feriado de Tiradentes pode trazer chuva para 435 cidades em Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os alertas são válidos até as 10h da manhã desta sexta-feira (21).

Do total de localidades mineiras, 284 estão sob alerta amarelo, que significa 'Perigo Potencial'. As chuvas podem ficar entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Os ventos devem variar entre 40 e 60 km/h.

Confira a lista de cidades sob esse alerta:

Já as outras 151 cidades estão incluídas no alerta laranja, que significa 'Perigo'. Para esses municípios, as chuvas devem variar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Os ventos podem variar entre 60 e 100 km/h.