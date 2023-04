Caixões são arrastados pela chuva para fora de suas covas

Os caixões, enterrados mais de um em uma única cova, foram descobertos pela chuva (foto: Reprodução/Redes sociais)

Caixões ficaram expostos no cemitério Parque da Paz, em Paracatu, na Região Noroeste de Minas Gerais, no último sábado (15/4). De acordo com a prefeitura do município, o incidente aconteceu em consequência da forte chuva que caiu na cidade na madrugada de sexta-feira (14/4).