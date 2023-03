Chuva alaga ruas e avenidas de Contagem neste domingo (19/3)

As águas de março, que marcam o fim do verão, finalmente chegaram. No entanto, o volume de chuva tem causado estragos na Região Metropolitana de Belo Horizonte no fim da tarde deste domingo (19/3).





Em Contagem, o Corpo de Bombeiros já foi acionado para cinco ocorrências de resgates relacionados à chuva. Os deslocamentos foram para atender pessoas presas em alagamentos nas avenidas Coronel Jove Soares Nogueira, no bairro Inconfidentes, Francisco Firma de Matos, no Novo Riacho, e Paes Leme, no Bandeirantes, e nas ruas Raul Soares e Firmino Augusto Lana, ambas no bairro Industrial.





"Bombeiros, Transcon e Defesa Civil local estão atuando. Houve o fechamento da Av. Tereza Cristina e ocorreram pontos de alagamentos na Av. Firmo de Matos e na Rua Alvarenga Peixoto. Até o momento não há informações de pessoas ou casas atingidas", informou a administração municipal.

Já em Belo Horizonte, a avenida Tereza Cristina, na Região do Barreiro, teve que ser interditada de maneira preventiva devido ao alto risco de transbordamento do Córrego do Ferrugem e do Ribeirão Arrudas. Além disso, a capital também está em alerta de queda de granizo e chuva forte para as próximas horas.