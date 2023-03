BH tem domingo de calor, mas nebulosidade vai aumentar ao longo da semana

Domingo amanhece ensolarado, mas previsão é de surgimento de nuvens em BH (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

O céu amanheceu aberto, mas deve ficar mais encoberto ao longo da semana que se inicia neste domingo (19/03), em Belo Horizonte. Segundo previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade de chuviscos na segunda-feira (20/03), .As temperaturas não variam muito durante a semana que se segue, com a mínima de domingo sendo de 17°C e a máxima esperada chegando a 30°C. A umidade pode chegar ao nível de alerta com baixa no limiar de 30% e a mais alta chegando ao patamar de 90%.Ainda segundo a previsão para a capital mineira, quarta-feira e quinta-feira, apesar de ainda nublados, deverão registrar aumento de 1°C nas temperaturas máximas e mínimas, registrando 31°C e 18°C.As cidades mais chuvosas de Minas Gerais estão no pontal do Triângulo Mineiro, onde o Inmet prevê formação de muitas nuvens, com raios e trovoadas isoladas neste domingo, abrangendo os municípios de Araporã, Capinópolis, Ipiaçu, ituiutaba, Santa Vitória, união de Minas e Iturama.Há formação de muitas núvens com pancadas de chuva durante o dia, neste domingo, também em uma faixa oeste que vai do Triângulo, Alto Paranaíba à região Noroeste de Minas Gerais.