BH tem céu nublado neste sábado (18/03) e possibilidade de chuva no domingo

Sol entre nuvens nos céus sobre a Floresta, Região Leste de Belo Horizonte (foto: Tulio Santos/EM/D.A.Press)

Faixa em verde claro representa a chegada de pancadas de chuva, restante do estado nublado (foto: Reprodução/Inmet)

Cada vez mais nuvens se aglomeram nos céu da capital mineira, deixando o sábado (18/03) com momentos fechados e de sol entre nuvens. Este cenário impacta o clima de amanhã (19/03) que deve ser de céu encoberto com possibilidade de chuvisco, segundo a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).A temperatura mínima hoje na capital mineira foi de 17°C e a máxima prevista é de 29°C, mantendo estabilidade com relação aos últimos dias.A umidade relativa do ar deve variar ao longo do dia entre 90% e 40%, ainda distante do nível de alerta, de 30%. No domingo, a variação da temperatura também se mantém estável ao longo do dia.No estado de Minas Gerais há a possibilidade de pancadas de chuva isoladas à tarde em uma grande faixa oeste que vai do Triângulo, Alto Paranaíba, Noroeste e parte do Norte mineiros, segundo o Inmet.