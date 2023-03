Pneu estoura e carro capota ferindo seis de uma família em Minas

Bombeiros imobilizam vítimas feridas no capotamento (foto: Sala de Imprensa/CBMMG)

Entre os feridos estavam crianças de colo e outras que precisaram de cuidados médicos (foto: Sala de Imprensa/CBMMG)

Seis integrantes de uma mesma família se feriram com o capotamento do carro em que seguiam de Uberlândia para Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, na tarde de sábado (18/03). Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o pneu do veículo, um Fiat Siena, estourou.O acidente ocorreu por volta das 15h, no Km 727 da BR-365. O Pelotão de Bombeiros Militar em Ituiutaba foi acionado para atender a ocorrência."Um dos pneus do veículo estourou e o condutor perdeu o controle, saindo da pista de rolamento e capotando às margens da rodovia", informou o CBMMG.Quando os militares chegaram ao local, todos já haviam saído do veículo. O motorista, de 44 anos, estava consciente e orientado, sem escoriações no corpo, queixando-se apenas de algumas pequenas dores musculares. Ele recusou atendimento.A segunda vítima, uma mulher de 37 anos, estava consciente e orientada, mas queixava-se de dor no ombro direito e foi transportada, juntamente com seu filho de 2 anos, que estava em seu colo. O menino apresentava um hematoma no lábio superior.Uma outra criança, de 1 ano, estava sonolenta e havia tomado um remédio para enjoo, mas estava consciente e orientada, porém chorosa. A quarta vítima, uma menina de 11 anos, estava consciente e orientada, mas apresentava um hematoma nas costas, queixava-se de dor na perna direita e tinha pequenas escoriações pelo corpo. Ela foi imobilizada e transportada para o Pronto Atendimento Municipal de Ituiutaba juntamente com as outras vítimas.A quinta vítima, uma jovem de 24 anos, estava sentada no local do acidente com escoriações pelo corpo e possível fratura no braço, e foi conduzida pela equipe da Ecovias. As vítimas foram avaliadas pela equipe médica da unidade hospitalar e, após a avaliação, foi decidido que a vítima de 1 ano seria transferida para a cidade de Uberlândia com suspeita de fratura na base do crânio.O Corpo de Bombeiros Militar destaca a importância das normas de trânsito, como utilizar sempre o cinto de segurança, respeitar as velocidades estipuladas para a via e revisar as condições do veículo antes de viajar.Em caso de emergência, é importante ligar imediatamente para o número 193 e repassar todas as informações que puder, pois esses dados são importantes para o planejamento de atuação dos militares.