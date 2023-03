BR-040: rodas de caminhão se soltam, matam uma criança e ferem outras três

Criança morreu ao ser atingida por uma roda de caminhão na BR-040 (foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros) Uma criança morreu na tarde deste sábado (18/3) ao ser atingida por uma roda de caminhão, na BR-040, na altura do KM 571, próxima à Coca Cola, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, outras três crianças ficaram gravemente feridas.

Por volta das 12h30, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já havia chegado ao local para o atendimento das vítimas.

Uma das crianças está em estado gravíssimo, com múltiplas fraturas. Ela foi entubada e conduzida pela aeronave de transporte do Corpo de Bombeiros ao Hospital.





As outras duas crianças estão em estado grave, com "ferimentos diversos" e foram atendidas no local pelas equipes do Corpo de Bombeiros, pelo SAMU e pela equipe da concessionária VIA040.

Devido ao estado de saúde de uma das crianças, a aeronave da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi ao local para conduzir a vítima ao hospital.





A outra criança foi conduzida por uma ambulância da VIA040.





Elas foram encaminhadas para o Hospital João XXIII de Belo Horizonte. As identidades e as idades das crianças não foram informadas.