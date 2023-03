Bombeiros resgatam homem que ficou preso no leito do Rio Arrudas, em BH

Homem afirmou ter entrado no leito do Rio Arruda para fugir de perseguição (foto: CBMMG/Reprodução)

O Corpo de Bombeiros resgatou, na manhã desta sexta-feira (17/3), um homem que havia ficado preso no leito do Rio Arrudas, na Avenida do Contorno, Bairro Santa Efigênia, Região Leste de Belo Horizonte.

De acordo com os Bombeiros, a corporação recebeu uma solicitação de resgate de uma pessoa que estaria andando pelo leito do Rio Arrudas, sem conseguir sair do local.



Após o resgate, o homem, que, segundo os Bombeiros, apresentava sinais de esquizofrenia, disse aos militares que estaria sendo perseguido por algumas pessoas e, por isso, desceu para o local.





Os militares informaram, ainda, que o homem estava consciente, orientado, sem lesões e ajudou no próprio resgate. A Polícia Militar também esteve no local.