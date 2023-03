Homem é resgatado de penhasco de 30 metros depois de 4 dias perdido em MG

Bombeiros e moradores rurais fazem buscas pelo homem desaparecido (foto: Sala de Imprensa/CBMMG)

Abismo de mais de 30 metros de profundidade onde homem desaparecido foi encontrado inconsciente (foto: Sala de Imprensa/CBMMG)

Depois de ficar desaparecido por quatro dias, um homem foi encontrado no fundo de um despenhadeiro de mais de 30 metros, nessa sexta-feira (17/03), em Santa Rita de Ibitipoca, no Sul de Minas. Ele foi resgatado pelos bombeiros insconsciente e levado para cuidados médicos.De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o homem, de 31 anos, foi visto pela última vez na terça-feira (14/03), quando entrou na mata próxima ao lixão do município.De acordo com a Polícia Militar, a comunidade local realizou buscas superficiais nas propriedades abandonadas e fazendas da região, mas não encontraram nenhuma pista do paradeiro do desaparecido."Os militares do CBMMG traçaram uma estratégia de busca triangulando toda a área (embora muito vasta). Foram determinados os possíveis locais onde a vítima poderia estar, realizando uma varredura nas casas abandonadas e propriedades vizinhas. Posteriormente, se deslocaram até uma fazenda próxima ao lixão da cidade, onde realizaram as buscas intensas, resultando na localização da vítima", informou a corporação."A vítima encontrava-se em um penhasco de aproximadamente 30 metros de profundidade, sendo o acesso considerado muito difícil. Foi montada uma rota para rapel - descida por cordas", esclareceu o CBMMG.A homem estava inconsciente, mas com sinais vitais. "Logo, os militares usaram um sistema de redução de forças (cordas armadas para erguer pesos a altitudes elevadas) e içaram a vítima até um local seguro, onde já se encontrava uma equipe da prefeitura com ambulância, que realizou o transporte até o hospital de referência".