Casal retirado de carro em chamas após acidente sobrevive em Patos de Minas

Carro de onde casal foi resgatado antes de ser atingido pelas chamas ficou destruído (foto: Sala de Imprensa/CBMMG)

Um casal preso às ferragens de um carro em chamas após bater em uma carreta conseguiu ser salvo por policiais e populares que passavam pela rodovia BR-365 no momento do acidente. A batida foi na altura do Km 363, da BR-365, em Patos de Minas, a 50 quilômetros da entrada da cidade.De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu por volta das 13h30 de sábado (18/03). "Após a colisão, o automóvel ficou atravessado dentro da pista de rolamento e, em seguida, incendiou-se", informou a corporação.Duas viaturas e seis militares do CBMMG foram empenhados para o local. O incêndio também se alastrou para as margens da rodovia."Havia dois ocupantes no carro de passeio, sendo um homem e uma mulher e a informação era de que a mulher estaria presa entre às ferragens", relata a ocorrência do CBMMG."No momento da chegada das guarnições de bombeiros ao local, o Samu com apoio da PMMG e de populares já haviam conseguido retirar a vítima do veículo", informam os Bombeiros.Os dois ocupantes foram conduzidos pelo Samu ao pronto-atendimento médico de Patos de Minas. O condutor do caminhão trator não apresentava ferimentos e dispensou atendimento.As equipes do corpo de bombeiros combateram o incêndio que ainda tomava conta da rodovia e de seu entorno. "Após a extinção das chamas, os militares ainda atuaram na remoção de detritos e lavagem da pista, garantindo o retorno da segurança na circulação da rodovia", informou o CBMMG.