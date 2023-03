Motociclista atropela e mata homem em Vespasiano

Notociclista foi resgatado com escoriações generalizadas e o pedestre morreu (foto: CBMMG/Divulgação) Um homem de aproximadamente 60 anos morreu ao ser atropleado por uma moto, na manhã dessa quinta-feira (16/3), em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte.





De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMG), o piloto da motocicleta, de aproximadamente 28 anos, foi socorrido inconsciente e com escoriações generalizadas. Ele foi encaminhado para o Hospital Risoleta Neves, na Região Norte de BH. Seu estado de saúde não é grave.

Uma aeronave do Corpo de Bombeiros se deslocou até o local com um médico, que atestou a morte do pedestre. O homem teve parada cardiorrespiratória.





A dinâmica do acidente não foi informada.

*Estagiária sob supervisão