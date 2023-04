Faculdade Ciências Médicas inaugura nova clínica-escola em BH

Fachada da sede da FCM-MG, na Alameda Ezequiel Dias, em Belo Horizonte (foto: João Rodrigues da Silva Neto/Google Guide)

A partir da próxima terça-feira (25/4), Belo Horizonte recebe uma nova clínica-escola de odontologia da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCM-MG). O prédio da FCM estará localizado na avenida dos Andradas, 1.145, no Centro da capital mineira, integrando o Campus II da faculdade.





A clínica faz parte da estrutura do novo curso de graduação em Odontologia, e conta inicialmente com 30 consultórios preparados para fazer cerca de 500 atendimentos por mês. Além disso, o espaço será utilizado pelos estudantes dos cursos de pós-graduação.





Na palavra dos professores

O professor Sérgio Neves Drummond, coordenador do curso de graduação em Odontologia, exalta a importância da nova estrutura para o aprendizado dos alunos.

“Os alunos começarão com a prática clínica a partir do 4º período, mas já no início do curso poderão ter contato com casos reais, o que é muito positivo para sua experiência clínica, pois todo o trabalho ajuda a formar profissionais capacitados e comprometidos com a sociedade”, comenta.

De acordo com o professor Marcelo Faria Lasmar, coordenador da Pós-graduação em Odontologia, a inauguração é um avanço importante e um marco para a Faculdade Ciências Médicas. “O prédio é totalmente voltado para os atendimentos e a prática dos alunos que poderão aprofundar os estudos em implantodontia, prótese, dentística, cirurgia oral, periodontia, ortodontia e endodontia. Outro ponto importante é que, no espaço, funcionará apenas a clínica”.





“Os estudantes terão um local específico para as práticas e que vai receber um grande fluxo de discentes de outros cursos da Saúde, fortalecendo ideias multidisciplinares, conforme é recomendado como melhor prática pelo Ministério da Educação (MEC). É uma vivência importante para nossos alunos que terão contato com várias disciplinas, dos outros cursos da instituição, por meio de projetos de extensão”, frisa.

Estrutura

Além de ser um ambiente propício para o desenvolvimento de pesquisas, a clínica-escola tem um importante papel de promoção da saúde bucal. Devido ao caráter acadêmico e de formação profissional, muitas vezes são selecionados casos complexos para atendimento.





A tecnologia do prédio vai expandir ainda mais o conhecimento, nos segundo e terceiro andares da clínica-escola haverá um consultório com equipamentos apropriados, para que os procedimentos possam ser acompanhados, ao vivo.





Quando um professor estiver ensinando e explicando alguma prática, ela será transmitida para os alunos que estiverem nos outros edifícios da instituição ou até em outras salas. “Isso traz, para os nossos alunos, mais oportunidade de aprendizado e contato com a prática, mesmo que remotamente”, afirma Lasmar.





Além disso, todos os consultórios terão um computador acoplado possibilitando o melhor gerenciamento dos atendimentos. “Já que haverá um sistema de gestão, com exames, receituário, ficha clínica, e documentação radiográfica digitalizados”, finaliza o professor Sérgio Drummond.



* Estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen