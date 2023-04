Apreendidos adolescentes suspeitos de tortura por ordem de traficante

Investigações para se chegar aos menores torturadores durou quase dois meses (foto: PCMG)

A Polícia Civil de Simonésia, na Zona da Mata, esclareceu um caso de tortura de um homem, de 35 anos, ocorrida em fevereiro deste ano, com a apreensão de dois adolescentes, de 14 e 15 anos.



Os agressores são suspeitos de usar uma barra de ferro, um pedaço de pau e um cachorro para atacar a vítima. O crime ocorreu a mando do chefe do tráfico de drogas, por uma suposta denúncia feita pelo torturado.

Segundo a delegada Jéssica Fidelis Ribeiro de Castro, as investigações apontaram que traficantes tinham a informação de que o homem havia testemunhado contra o chefe do tráfico de drogas da cidade por um crime. A ordem de tortura tinha como objetivo conseguir a confissão, da vítima, de que ele teria testemunhado contra o traficante na polícia.

Provas do crime foram obtidas através de vídeos feitos pelo traficante, que havia postado armas nas redes sociais, juntamente com um recado de que está retornando à cidade para cuidar de negócios.

Também circularam, pela redes sociais, vídeos da tortura feita pelos dois adolescentes. E foi a partir desses vídeos que a Polícia Civil abriu as investigações, que resultaram na identificação dos agressores.

Os adolescentes apreendidos foram encaminhados ao Centro Socioeducativo de Minas Gerais. O mandante da tortura e chefe da organização criminosa foi preso em fevereiro, durante a segunda fase da Operação Passe Livre, contra o tra´fico de drogas. Ele teria dado a ordem de tortura de dentro da cadeia.