Suspeito de assalto se esconde em esgoto para fugir da PM

Um deles foi encontrado escondido em uma rede de esgoto (foto: PMMG/Divulgação) %u200B%u200BUm assalto em Matias Barbosa, na Zona da Mata Mineira, terminou com dois carros capotados e um dos suspeitos se escondendo na rede de esgoto do Bairro Jardim Esperança, na Zona Norte de Juiz de Fora.

Segundo a Polícia Militar (PMMG), quatro suspeitos armados utilizaram um carro para cometer o assalto de um veículo no início da noite dessa quarta-feira (13/4).

De acordo com os policiais, a vítima foi agredida com coronhadas e obrigada a fazer transações, via pix, para os criminosos. Contudo, durante esse trajeto, o assaltante que estava no carro da vítima perdeu o controle do veículo e bateu.

Minutos depois, o carro em que estava a vítima capotou na altura do Bairro Retiro, já em Juiz de Fora. Por causa do acidente, os criminosos fugiram por uma fazenda da região.

A vítima, que foi deixada no local do acidente, ligou para a Polícia Militar, que começou a fazer busca pelos criminosos. O helicóptero Pegasus foi usado para procurar os assaltantes.

Um deles foi encontrado escondido em uma rede de esgoto. Ele tentou resistir à prisão, mas foi capturado. Outros dois criminosos também foram presos. A arma usada no crime, segundo a PM, era uma imitação. O quarto assaltante fugiu e não foi localizado.

O caso, agora, será investigado pela Polícia Civil.