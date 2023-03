Equipe da Aeronáutica pericia local onde caiu avião

Equipe de peritos investiga possíveis causas do acidente (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press) Uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), do Comando da Aeronáutica, faz perícia, no início da manhã deste domingo (12), para apontar as causas da queda, ontem, de um avião monomotor sobre duas casas da Rua Morro das Graças, no Bairro Jardim Montanhês, na Região Noroeste de Belo Horizonte.









O local está com forte cheiro de gasolina, e um militar não descartou a possibilidade de explosão. Os bombeiros isolaram a área do acidente para minimizar o risco.



Leia: Avião cai em BH: tragédia reacende rotina de indefinição e sustos A equipe do Cenipa está acompanhada de um perito da Polícia Civil e homens da Polícia Militar. Bombeiros também estão no local, e a rua está interditada. O monomotor caiu sobre as casas de número 369 - vazia, pois a proprietária está viajando- e 361, alvo da parte traseira.O local está com forte cheiro de gasolina, e um militar não descartou a possibilidade de explosão. Os bombeiros isolaram a área do acidente para minimizar o risco.









Em nota, o Cenipa informou que investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III) foram acionados para analisar o caso. Segundo o órgão, o objetivo das investigações é prevenir a ocorrência de novos acidentes com características semelhantes. Ainda não há um prazo para a conclusão dos trabalhos.

“Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e confirmação de dados, a preservação de indícios, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação [...] A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes”, diz a nota. Moradora da casa 361 com mais três pessoas, Márcia Antônia Bueno de Souza, de 58 anos, teve que ir para a casa de parentes na região de Venda Nova. "O 'rabinho' do avião caiu em cima do armário da cozinha. Vi a morte de perto, pois quase caiu em cima de mim. Vamos ver agora o que resolvem, poiso aeroporto fica bem perto da minha casa", disse com preocupação.

Segurança

Vizinhos do local do acidente relatam, com desespero, o momento da queda do monomotor. "Foi muito barulho, grande quantidade de fumaça. Assustei tanto que caí da escada", contou Cristina Teixeira Alves Ribeiro, que mora em frente às casas atingidas.





A dona da casa Carmen dos Santos, da casa número 333, pede providência às autoridades. " Falam tanto em prevenção, mas cadê a prevenção? É importante a economia do país crescer, mas com segurança", disse.

Retirada "Já caiu sobre a casa do meu irmão, na Rua Lorena. Felizmente, ninguém foi atingido. Nossa luta para desativar o aeroporto é longa. Estão protelando e não resolvem. É um perigo, há casas a menos de 100 metros da pista ", disse o aposentado Marcelo José Silva, morador da Rua Belo Vale na esquina com Morro das Graças.