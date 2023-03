Aeroporto Carlos Prates: acidentes deixam moradores aterrorizados

Aeronave caiu entre duas casas no Bairro Jardim Montanhês. Piloto do avião morreu e a tripulante está hospitalizada em estado grave (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A. Press) O acidente aéreo neste sábado (11/3), no Bairro Jardim Montanhês, Região Noroeste de Belo Horizonte, se soma a outros desastres que representam um medo constante para moradores do entorno do Aeroporto Carlos Prates.





Ver galeria . 7 Fotos Monomotor caiu sobre duas residências; piloto da aeronave morreu por causa do acidente (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press - 11/3/23 )







O Aeroporto Carlos Prates começou a funcionar em janeiro de 1944, há quase 80 anos, e, desde então, o terminal, que teve boa parte de sua trajetória ligada a voos de instrução e formação de pilotos, é uma preocupação para os residentes da região, que foi se tornando mais populosa com o crescimento da capital mineira.





Quem mora há mais de 20 anos nos bairros próximos ao aeroporto mal pode contar nos dedos das mãos as ocorrências com aviões e convive com o medo de acidentes a cada aeronave que sobrevoa a região, deixando ou chegando ao terminal.





Em 2008, três pessoas ficaram feridas quando um avião caiu no telhado de um depósito no mesmo Bairro Jardim Montanhês. O acidente aconteceu instantes depois da aeronave decolar no Aeroporto Carlos Prates.





Quatro anos depois, em agosto de 2012, um helicóptero caiu na cabeceira do aeroporto, ferindo o piloto e um aluno. O acidente aconteceu próximo ao Anel Rodoviário.





Em 2014, quatro acidentes aconteceram no final do ano. Em outubro, três pessoas ficaram feridas após pouso de emergência entre Juatuba e Igarapé de avião que partiu do Aeroporto Carlos Prates. Um mês depois, a queda de um avião de pequeno porte sobre uma casa nas imediações do terminal deixou dois feridos.





Em dezembro de 2014, outro avião de pequeno porte caiu próximo ao aeroporto, desta vez, no Anel Rodoviário . O piloto conseguiu sair da aeronave sem ferimentos graves e foi atendido por uma ambulância do Samu.





Em 2019, dois acidentes aéreos aconteceram em um intervalo de seis meses, ambos na Rua Min erva, Bairro Caiçara. Em abril, uma aeronave colidiu com um poste segundos depois de decolar no Aeroporto Carlos Prates, pegou fogo e o piloto morreu imediatamente. Em outubro, a queda de outra aeronave vinda do terminal resultou na morte do piloto e de duas pessoas que estavam em terra.