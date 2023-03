Avião cai em BH: familiar diz que piloto decolou de Abaeté

Avião que caiu no Jardim Montanhês levava pai e filha rumo ao Aeroporto Carlos Prates (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press - 11/3/23)

O avião monomotor que caiu no Bairro Jardim Montanhês, na Região Noroeste de Belo Horizonte, vinha de Abaeté, na Região Central de Minas Gerais, em direção ao Aeroporto Carlos Prates, na capital mineira. As informações sobre o trajeto foram repassadas aopor um familiar de José Luiz de Oliveira Filho, piloto da aeronave.Oftalmologista, José Luiz tem mais de 60 anos de idade. Ele atendia pacientes em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Ao lado dele, como passageira do voo, estava a filha, Jéssica Oliveira, de 33 anos.O avião caiu sobre duas casas localizadas na Rua Morro da Graça, no Jardim Montanhês . Peritos da Polícia Civil estão na área atuando na apuração do caso. Um major da Aeronáutica, responsável pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos (Cenipa), é esperado no local para ajudar no processo de descoberta das causas do acidente.

Segundo apurou a reportagem, a família de José Luiz mantém uma fazenda em Abaeté. Ele foi à cidade visitar familiares e, de lá, viajou a BH, onde tem um apartamento.





O médico José Luiz de Oliveira Filho costumava atender em Governador Valadares (foto: Reprodução/Instagram)

O oftalmologista é descrito como um piloto experiente, com muitos anos de voo e devidamente certificado pelas autoridades. O avião era um de seus principais meios de locomoção.O Jardim Montanhês fica nas redondezas do Aeroporto Carlos Prates . A pista de pouso recebe aviões de pequeno porte. Lá funciona, também, um aeroclube. Foi o segundo acidente aéreo na Região Metropolitana de Belo Horizonte neste sábado. Mais cedo, em Sabará, outra aeronave de pequeno porte caiu com um bebê recém-nascido entre os passageiros, mas ninguém ficou ferido.