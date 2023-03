Queda de avião em BH: cinco casas são interditadas

Avião atingiu duas residências do Bairro Jardim Montanhês (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A. Press)

Além das duas casas atingidas pela queda de avião no Bairro Jardim Montanhês, na Região Noroeste de Belo Horizonte, outros cinco imóveis precisaram ser interditados devido ao risco de desabamento. A informação foi repassada na noite deste sábado (11/3) pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG).O avião de pequeno porte caiu sobre duas casas localizadas na Rua Morro da Graça. Apesar do susto, nenhum morador ficou ferido.Os moradores das residências foram retirados do local. Houve vazamento de combustível no compartimento entre o tanque do veículo e uma das casas, o que demandou mais de seis horas de trabalho do Corpo de Bombeiros.O piloto de 60 anos, que estava na aeronave com a filha, de 33, morreu depois de ser socorrido por bombeiros e encaminhado ao Hospital João XXIII, na Região Leste de BH. A filha segue internada em estado gravíssimo.As causas do acidente serão avaliadas pelas equipes de perícia da Polícia Civil e da Aeronáutica.