Mulher luta e expulsa ladrão de sua casa em Minas

O caso aconteceu em residência de Planura, no Triângulo Mineiro (foto: Prefeitura de Planura/Divulgação)

Uma mulher de 45 anos foi surpreendida no início da madrugada desta sexta-feira (3/3), enquanto dormia na companhia do filho, por um homem que arrombou a porta de sua cozinha, no município de Planura, no Triângulo Mineiro.