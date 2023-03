Polícia procura suspeito de matar a própria mulher no Anel Rodoviário

Asfalto sujo de sangue no local do atropelamento no Anel Rodoviário (foto: Leandro Couri / EM / D.A Press) O suspeito de atropelar e matar a própria mulher, de 39 anos, na madrugada dessa quinta-feira (2/3), no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Olhos D'Água, na Região Oeste de Belo Horizonte, está sendo procurado pela Polícia Civil.













Estado de Minas esteve no local do atropelamento, na manhã de ontem, e notou que o cheiro de sangue ainda era muito forte. A perícia esteve no local e o A equipe doesteve no local do atropelamento, na manhã de ontem, e notou que o cheiro de sangue ainda era muito forte. A perícia esteve no local e o corpo da mulher foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML)





A filha do casal, que estava no local do acidente, foi entregue aos cuidados da avó paterna.