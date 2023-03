Justiça nega pedido do MP para interditar depósito de rejeitos em barragens

Barragem Santo Antônio tem capacidade para 483 milhões de m³ de rejeitos. Já a barragem Eustáquio está habilitada para receber até 750 milhões de m³ de resíduos (foto: Kinross/ Divulgação)

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) barrou o pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) de encerrar os depósitos de rejeitos nas duas maiores barragens mineiras , Eustáquio e Santo Antônio, localizadas na mina do Morro de Ouro, em Paracatu, Região Noroeste do estado.

O MPMG pede que a Kinross Brasil Mineração S.A., empresa que atua no local, que “adote todas as medidas tecnicamente necessárias para garantir a segurança e estabilidade de todas as estruturas integrantes do empreendimento até que elas sejam integralmente descaracterizadas”.





Segundo o Tribunal de Justiça, existe uma incompatibilidade temporal na solicitação da interdição. Em 2022, respondendo a cobranças da comunidade após intensas chuvas na região em janeiro, o MPMG declarou que as estruturas da Kinross não possuíam patologias que comprometessem a segurança das barragens, afirmou o TJ.

Nesse sentido, o Tribunal alegou que existe uma ausência de probabilidade do rompimento das barragens em uso pela empresa Kinross, afirmando também que, desde 2020, há vistoria no local.



A barragem Santo Antônio tem capacidade para 483 milhões de m³ de rejeitos. Já a barragem Eustáquio está habilitada para receber até 750 milhões de m³ de resíduos





O TJ declarou também que não há provas de que a empresa Kinross tenha se recusado a adotar medidas de prevenção e que sua paralisação total afetaria toda uma comunidade do município de Paracatu, que tem grande parte de suas receitas oriundas das atividades mineradoras.

*Estagiária sob supervisão