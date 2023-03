COVID: testes positivos no carnaval de BH aumentaram apenas de 5% para 7%

Pessoas em fila de testagem para a Covid em janeiro de 2022. (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A positividade dos testes de Covid-19 aumentou somente 2% durante a semana que englobou o carnaval de Belo Horizonte. Os dados, divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, apontam que, entre 19 e 25 de fevereiro, foram realizados 6.421 testes na capital mineira, com positividade de 7%, uma alta de apenas 2 pontos percentuais em relação à semana anterior.

Entre 12 e 18 de fevereiro, foram realizados 7.289 testes, com positividade de 5%. Já entre 5 e 11 de fevereiro, 5.541 testes foram feitos, com positividade de 6%.









“Com relação à procura pela testagem, a Prefeitura esclarece que a unidade exclusiva durante o carnaval era destinada a pessoas com sintomas respiratórios leves ou assintomáticos, maiores de 2 anos, independentemente do município de residência. A Secretaria Municipal de Saúde reservou para cada dia o quantitativo de 150 testes”, explcou a PBH.

Laboratórios

O laboratório Hermes Pardini, por sua vez, informou que, durante a semana epidemiológica 7 para 8 de 2023, entre 18 e 25 de fevereiro, o volume de testes aumentou 23%. Já a positividade aumentou de 0,2 p.p, ficando a taxa de positividade em 10,7%.

Empresa que demitiu homem por medo de aranha é condenada a pagar reparação

Já o laboratório Lustosa informou que na semana 8/2023 (20 a 25 de fevereiro) houve uma queda de 15% na realização de exames RT-PCR e Pesquisa de Antígeno (indicados para fase ativa da doença) em comparação à semana anterior, que teve taxa de positividade de 9,1%. Nos últimos 30 dias (25/01 a 25/02), houve decréscimo em 57% na procura pelos exames em comparação aos 30 dias anteriores. A taxa de positividade foi de 9,5% nesse período.

Número de testes se mantém em Minas Gerais

Procurada pela reportagem do Estado de Minas, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou que na semana epidemiológica 7 (de 12 a 18 de fevereiro) foram realizados 561 testes de PCR para covid-19 na rede pública de Minas Gerais. Na semana epidemiológica 8 (de 19 a 25 de fevereiro), foram realizados 594 testes de PCR.





De acordo com a SES-MG, não houve aumento significativo no número de testes para detecção do coronavírus realizados pela rede pública no período solicitado. O órgão não informou a quantidade de resultados positivos no período.