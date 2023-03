COVID-19: PBH diz que mudou público da vacina bivalente por falta de doses

A distribuição do imunizante é feita pela Secretaria de Estado de Saúde (foto: Edesio Ferreira /EM/D.A Press) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou no fim da tarde desta terça-feira (28/2) que mudou o público alvo inicial da vacina bivalente contra a COVID-19 por falta de doses suficientes para todos os belo-horizontinos com mais de 70 anos e pessoas imunossuprimidas acima dos 12 anos.









A distribuição do imunizante é feita pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), que recebeu 949.600 doses até o momento e afirma que a pasta "ainda aguarda informações do Ministério da Saúde (MS) sobre novas remessas e quantitativos que serão disponibilizados para Minas Gerais".

Questionada se o município tem autonomia para "redefinr" o público, a SES-MG afirmou que a coordenação e a execução das ações são de competência de cada cidade, podendo escolher as estratégias de vacinação em cada situação. Veja:





"A Secretaria esclarece que, dentre as competências da esfera municipal está a coordenação e a execução das ações de vacinação integrantes do Programa Nacional de Imunizações (PNI), incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e vacinações de bloqueio). Sendo assim, a esfera municipal realiza a coordenação e a execução das ações de vacinação, sendo responsável pela operacionalização da vacinação nos seus territórios."





A PBH reforça que avalia o número de vacinados diariamente e está tentando uma nova remessa de vacina que permita o chamamento de toda a faixa etária a partir de 70 anos.