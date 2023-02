Homem que morreu prensado por ônibus é sepultado em Montes Claros

Davidson Lima morreu prensado por ônibus, que caiu em cima dele (foto: redes sociais/divulgação)

Será sepultado, no final da tarde desta terça-feira (28/2), no Cemitério Bonfim, em Montes Claros, no Norte de Minas, o corpo do músico Davidson Lima Oliveira, de 33 anos. Ele morreu na tarde de segunda-feira (27), ao ser prensado enquanto fazia a manutenção de um ônibus.