Minas: 118 cidades estão sob alerta de chuvas fortes

Chuvas fortes devem atingir 118 cidades mineiras até esta quinta-feira (foto: Marcos Vieira /EM/D.A Press)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta nesta quarta-feira (1/3) para chuvas entre 30mm e 60mm por hora e ventos intensos entre 60km e 100km por hora em 118 cidades mineiras. As áreas afetadas são o Oeste e Noroeste de Minas, região Central mineira e o Sul/Sudoeste de Minas.

O Instituto alertou também para a possibilidade de cortes de energia elétrica, descargas elétricas e queda de galhos de árvores durante a chuva.





As recomendações são para abrigar-se em local seguro, evitar uso de aparelhos eletrônicos e, se possível, desligar o quadro de energia. Em caso de dúvidas ou acidentes, é recomendável entrar em contato com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros (193).

Confira a lista de cidades sob alerta:

Água Comprida

Albertina

Alfenas

Alpinópolis

Alterosa

Andradas

Arceburgo

Areado

Bandeira do Sul

Bom Jesus da Penha

Bom Repouso

Borda da Mata

Botelhos

Brazópolis

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Campestre

Campina Verde

Campo Florido

Canápolis

Capetinga

Careaçu

Carneirinho

Carvalhópolis

Cássia

Claraval

Comendador Gomes

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição dos Ouros

Congonhal

Conquista

Consolação

Córrego do Bom Jesus

Delfim Moreira

Delfinópolis

Delta

Divisa Nova

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Extrema

Fortaleza de Minas

Fronteira

Frutal

Gonçalves

Guaranésia

Guaxupé

Gurinhatã

Heliodora

Ibiraci

Ibitiúra de Minas

Inconfidentes

Ipuiúna

Itajubá

Itamogi

Itapagipe

Itapeva

Itaú de Minas

Ituiutaba

Iturama

Jacuí

Jacutinga

Juruaia

Limeira do Oeste

Machado

Maria da Fé

Marmelópolis

Monte Alegre de Minas

Monte Belo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Muzambinho

Natércia

Nova Resende

Ouro Fino

Paraisópolis

Passos

Pedralva

Pirajuba

Piranguçu

Piranguinho

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Prata

Pratápolis

Sacramento

Santa Rita de Caldas

Santa Rita do Sapucaí

Santa Vitória

São Francisco de Sales

São Gonçalo do Sapucaí

São João da Mata

São José do Alegre

São Pedro da União

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Paraíso

São Tomás de Aquino

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Serrania

Silvianópolis

Tocos do Moji

Toledo

Turvolândia

Uberaba

Uberlândia

União de Minas

Veríssimo

Wenceslau Braz

