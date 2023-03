Incêndio em lote vago avança e atinge a Serra do Curral, em Belo Horizonte

Causas do incêndio ainda são desconhecidas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press) Um incêndio atinge um lote vago na Avenida Celso Porfírio Machado, no Bairro Belvedere, às margens da Serra do Curral, na tarde desta quarta-feira (1º/3). O Corpo de Bombeiros foi acionado e ainda atua no combate às chamas.





As chamas ultrapassaram o espaço do lote vago e começaram a subir a serra. A reportagem do Estado de Minas esteve no local e acompanhou a ação dos bombeiros.





Ver galeria . 4 Fotos Incêndio atinge Serra do Curral em Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press )



Esta matéria está em atualização.