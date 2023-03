Mulher é indiciada por dopar e matar marido idoso

Polícia Civil indiciou mulher, de 37 anos, por dopar e matar companheiro idoso, de 70, em janeiro (foto: PCMG/Divulgação)

Uma mulher, de 37 anos, foi indiciada por dopar e matar o marido idoso, de 70 anos, em Vespasiano, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime ocorreu em 6 de janeiro passado, no bairro Angicos.

De acordo com a Polícia Civil, a suspeita foi indiciada por homicídio qualificado, por motivo fútil, com uso de meio cruel e mediante dissimulação. A mulher teria dopado a vítima e usado um instrumento pérfuro-cortante para matar o companheiro.

O crime

No dia do assassinato, por volta das 18h, o idoso estava em casa, no bairro Nova Pampulha, quando foi dopado pela suspeita e colocado em um veículo.

Em seguida, a mulher dirigiu até o bairro Angicos, onde atacou a vítima com diversos golpes, usando um instrumento pérfuro-cortante, segundo apontado no laudo de necropsia.

O corpo da vítima foi encontrado por policiais militares no dia seguinte, após receberem denúncia de que havia uma pessoa caída no local.

Os militares então foram até o bairro Nova Pampulha, onde estava a companheira da vítima. Segundo relatado pelos policiais, a mulher apresentou várias contradições sobre a morte do companheiro, sendo ainda observadas manchas de sangue em uma das rodas do veículo dela.

Nas investigações da Delegacia Especializada de Homicídios Vespasiano, foi possível confirmar o envolvimento da suspeita no crime.

A mulher está presa.